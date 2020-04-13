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الرئيس الإسرائيلي يمنح جانتس ونتانياهو مهلة يومين لتشكيل ائتلاف حكومي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:46 م
الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي

ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يمنح رئيس الكنيست وزعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس، وررئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مهلة 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي".

وكان ريفلين، قد رفض يوم أمس الأحد، طلب جانتس بشأن منحه مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة، مما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى نتنياهو.

وطلب غانتس، يوم السبت، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتانياهو.

وفوض ريفلين قبل أربعة أسابيع رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة "أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين، بيني غانتس أنه لن يكون من الممكن في ظل الظروف الحالية تمديد الفترة الممنوحة له لتشكيل الحكومة".

وتابع البيان "اتخذ الرئيس قراره بعد أن تحدث أيضا إلى نتانياهو، الذي لم يؤكد في مكالمتهما أن الطرفين على وشك التوقيع على اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى حكومة وحدة".

وانتخب غانتس الشهر الماضي وبشكل مفاجئ رئيسا للكنيست، وتعهد بالسعي إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية مع نتانياهو لوضع حد للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد ومساعدتها على التعامل مع جائحة كوفيد-19.

ولم يعد غانتس يشارك في محادثات تشكيل ائتلاف حكومي يقوده هو كرئيس للوزراء، وعلى الرغم من التقارير التي تحدّثت عن إحراز تقدم بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يتجسّد على الأرض.

وقال التحالف الوسطي "أزرق أبيض" الذي يتزعمه غانتس في بيان "إن محاولات فريقا التفاوض التوصل لحكومة وحدة ما زالت مستمرة".

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، يوم أمس الأحد، إنه لا يزال منفتحا أمام خيار تشكيل حكومة وحدة.

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نتانياهو جانتس الرئيس الإسرائيلي ائتلاف حكومي إسرائيل

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