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متعب يكشف كواليس مفاوضات الزمالك ويقارن بين جوزيه وفايلر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
احمد شاكر
اشاد عماد متعب لاعب الاهلي والمنتخب السابق بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق بناءاً على ماقدمه للفريق الأحمر خلال فترة عمله السابقة.

وقال متعب في تصريحاته لبرنامج الاستاد مع كريم خطاب على إذاعة نجوم أف أم: "جوزيه من أذكى الشخصيات التي رأيتها تتعامل مع لاعب الكرة، داخل الملعب صاحب رؤية فنية عالية جدا، مدرب عبقري.

واضاف: " جوزيه كان بيعلمنا ازاي نلعب الكرات الثابتة وكانت قراءته للمباريات ذكية لأبعد الحدود، جوزيه كان مصدق نفسه ومصدق لاعبيه وواثق فيهم وهذا سبب نجاحه.

وعن مقارنة فايلر بجوزيه قال : "من أجل المقارنة لابد ان تتساوى الظروف، جوزيه تواجد وسط جماهير ولاعبين مستواهم مختلف، اما فايلر فهو مدرب عبقري ولكن مقارنته بجوزيه ظلم له لعدم تشابه الظروف المحيطة".

وعن قرار الاعتزال ومفاوضات الزمالك قال: "انا من قررت الإعتزال ولم يجربني أحد على فعل ذلك كنت قادر على العطاء لموسمين اخرين، ولكن في حالة إستمراري كان لابد أن اخوض تجربة خارج مصر مع فريق ينافس على بطولة، ولكن لم يتوفر ذلك، ولذلك قررت الاعتزال".

وواصل: "الزمالك نادي كبير وأكن له كل الاحترام والتقدير، ولكن "مكنش ينفع ألعب وسط صفوفه، مقدرش أزعل ولو فرد واحد من جمهور الأهلي ولكن لم يتحدث معي أي شخص من داخل الزمالك بشكل رسمي من قبل.

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