بجانب الغناء.. المطربة السعودية وعد تكشف عن مواهبها الجديدة





حلت الفنانة السعودية وعد، ضيفة من خلال خاصية البث المباشر عبر صفحة روتانا بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وذلك عبر فقرة "سوا بالبيت مع روتانا من البيت".وأطلت وعد من داخل منزلها وخلفها ديكور للغرفة، وكانت المفاجأة أنه عبارة عن ملابسها والتي قامت بتنسيقها بشكل مرتب ومميز لفت انتباه متابعيها عبر البث المباشر.وعقبت وعد على تنسيقها للملابس الخاصة بها ممازحة محبيها بأنها تمتلك مواهب أخرى بجانب تميزها وتألقها في الغناء.من جانب آخر، تحدثت وعد عن الدور الذي يلعبه الفنان في طل هذه الأزمة الحالية، مؤكدة على أن كل فنان له عدد كبير من الجمهور الذي يحبه ويعتبره قدوة له، وعليه أن يناشدهم بالالتزام بالاجراءات الوقائية ويشارك في التوعية ضد هذا الوباء الخطير.