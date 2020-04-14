Advertisements

خاص - كلاكيت ثاني مرة.. مخرج مسلسل دينا الشربيني ينسحب في وقت حرج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

اعتذر المخرج هاني خليفة، عن استكمال مسلسله "لعبة النسيان" التي تقوم ببطولته دينا الشربيني، بعد قيامه بتصوير 40 % من المسلسل وتركه للمخرج أحمد شفيق.

وأكد مصدر من داخل المسلسل لـ "الفجر الفني" صحة الخبر وذكر أنهم يستكملون تصوير المسلسل في الوقت الحالي، للانتهاء من تصويره وعرضه بعد أيام قليلة في السباق الرمضاني 2020.

ويعتبر انسحاب المخرج هاني خليفة المرة الثانية التي ينسحب فيها مخرج مشارك في عمل مع الفنانة دينا الشربيني، وذالك بعد انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى من مسلسل "زي الشمس" واستكمال المخرج سامح عبد العزيز باقي حلقاته الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وكان انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى العام الماضي، بعد تصويرها 8 حلقات من المسلسل وكثرت الأقاويل حول ذالك وكان السبب الأبرز هو تدخل الهضبة عمرو دياب في العمل الذي تشارك فيه زوجته دينا الشربيني.

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني ،أحمد داوود،إنجي المقدم ،روزالين البيه ورجاء الجداوي وهو سيناريو وحوار تامر حبيب.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل لعبة النسيان دينا الشربيني المخرج هاني خليفة الفنى الفجر اخبار الفجر الفني إنجي

أخبار تهمك

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

خالد أبوبكر يهدد باللجوء للنائب العام على الهواء "فيديو"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن صفقة الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"النساء قادمون" شعار موسم دراما رمضان 2020

رجاء الجداوي تخوض السباق الرمضاني القادم بـ"لعبة النسيان"

تعرف على تفاصيل شخصية إنجي المقدم في مسلسل "لعبة النسيان"

اعتذار نجمين عن "لعبة النسيان" يضع دينا الشربيني في أزمة

دينا الشربيني تقتل زوجها في "لعبة النسيان"

رجاء الجداوي لـ"الفجر الفني": نستكمل تصوير "لعبة النسيان" رغم الكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 م

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

09:09 م

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

06:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي