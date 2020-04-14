خاص - كلاكيت ثاني مرة.. مخرج مسلسل دينا الشربيني ينسحب في وقت حرج













اعتذر المخرج هاني خليفة، عن استكمال مسلسله "لعبة النسيان" التي تقوم ببطولته دينا الشربيني، بعد قيامه بتصوير 40 % من المسلسل وتركه للمخرج أحمد شفيق.وأكد مصدر من داخل المسلسل لـ "الفجر الفني" صحة الخبر وذكر أنهم يستكملون تصوير المسلسل في الوقت الحالي، للانتهاء من تصويره وعرضه بعد أيام قليلة في السباق الرمضاني 2020.ويعتبر انسحاب المخرج هاني خليفة المرة الثانية التي ينسحب فيها مخرج مشارك في عمل مع الفنانة دينا الشربيني، وذالك بعد انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى من مسلسل "زي الشمس" واستكمال المخرج سامح عبد العزيز باقي حلقاته الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.وكان انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى العام الماضي، بعد تصويرها 8 حلقات من المسلسل وكثرت الأقاويل حول ذالك وكان السبب الأبرز هو تدخل الهضبة عمرو دياب في العمل الذي تشارك فيه زوجته دينا الشربيني.مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني ،أحمد داوود،إنجي المقدم ،روزالين البيه ورجاء الجداوي وهو سيناريو وحوار تامر حبيب.