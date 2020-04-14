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خاص - أحمد صفوت ينضم لـ"لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني بدلا من أحمد فهمي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

انضم الفنان أحمد صفوت لأسرة مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، وذلك بعد اعتذار الفنان أحمد فهمي عن المسلسل بسبب ظروف سفره.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن أحمد صفوت بدأ بالفعل تصوير مشاهده في مسلسل "لعبة النسيان".

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها ‏عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.‏

يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.

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