هل تعامل الأهلي مع لاعبيه باحترافية؟.. متعب يجيب

تحدث عماد متعب لاعب الاهلي والمنتخب السابق عن تعامل النادي الأهلي مع حسام عاشور وشريف إكرامي واحمد فتحي بشأن مسألة تمديد العقود مع النادي.





وقال متعب خلال برنامج الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة راديو أف أم: "اعتقد أن الاهلي تعامل مع حسام عاشور باحترافية وعرض عليه مميزات كبيرة لم ينالها احد من قبل، وذلك تقديراً له، ولكن قرار عاشور امر يخصه، فهو صاحب القرار".





واضاف:" اذا كنت حصلت على نفس العرض من الاهلي قبل اعتزالي كنت سأوافق".





وعن شريف اكرامي قال : "ذكي جدا يعلم جيدا ان الفترة المقبلة صعبة خاصة وأن محمد الشناوي هو الحارس الاساسي، وهو مازال يرغب في المشاركة والعطاء، وهذا طموحه".





وواصل: "هناك وقت معين ينحي اللاعب فيه عاطفته جانبا، ويتعامل باحترافية مثلما فعل فتحي وعبد الله السعيد، كل شخص يتحمل قراراه ومسئول عنه، لا استطيع ان أقول بأن فتحي خطأ او انه على حق، انا لست صاحب قرار".



