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محمد الكيلاني لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للعمل في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان محمد الكيلاني، عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها والتي تم تصويرها وستعرض في شهر رمضان 2020.

وفي تصريح  لـ"الفجر الفني" قال: "صورت مشاهدي في مسلسل "فلانتينو" أمام للزعيم عادل إمام وهو الذي جذبني في العمل" ، أما عن شخصيتي فأجسد ابن فلانتينو.

وأضاف قائلًا: "التجربة ممتعة كثيرًا واستمتعت بها، أما عن كواليس العمل فكانت جيدة، لأنها كانت مع الزعيم عادل إمام، وهو شخصية أحبها كثيرًا".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" بطلولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وهدي المفتي، بدرية طلبه، وداليا البحيري، وطارق الابياري، سليمان عيد، والمسلسل من إخراج رامي امام.

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