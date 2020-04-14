متعب يكشف سبب ابتعاد مروان محسن عن مستواه وموقف صالح جمعة في الأهلي

كشف عماد متعب لاعب الاهلي والمنتخب الوطني السابق سر تراجع مستوي مروان محسن مهاجم الاهلي خلال الفترة الحالية.





وقال متعب خلال حديثه مع الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة راديو أف أم: "مازال متأثر بطريقة لعب كوبر، وهي بذل المجهود الكبير وعدم التركيز في جزئية التهديف، فضلا عن الضغط الجماهيري الكبير الواقع عليه".





وواصل: اعتقد ان هذه الامور اذا تغيرت مع مروان سيظهر بشكل مختلف.





وعن احمد كوكا قال : يقدم مستوى مميز بالخارج، ولكن في مصر يتم وضعه تحت ضغط كبير، فهو مهاجم جيد واذا استطاع التسجيل للمنتخب تباعا، ستصبح الامور معه أفضل.





وانتقل بالحديث لرمضان صبحي قائلا: اختلف كثيرا واصبح قوي ومؤثر، فارق مع الأهلي جدا.





وعن صالح جمعة قال: "واضح انه مش عايز"، تحدثت معه اكثر من مرة وبالفعل حصل على فرص عديدة ولكن "الباب اتقفل خلاص".