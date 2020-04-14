عادل حمودة عن "كورونا": جميع النظم السياسية في اختبار مفاجئ

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جميع النظم السياسية في العالم في حالة اختبار مفاجئ، مشيرًا إلى أن دول العالم غير مستعد لهذا الاختبار.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن هناك نتائج للاختبار واضحة وهي مؤشرات أولية وليست حاسمة، لافتًا إلى أن هناك إجماع مع أساتذة العلوم السياسية والباحثين أن الديمقراطية خرجت من الامتحان منحنية الرأس، معلقًا: "الديمقراطية سقطت من الامتحان".





وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر أن أكبر دليل على سقوط الديمقراطية هو أن ذروة النظام الديمقراطي المتمثل في النظام الأمريكي اتخذ إجراءات ديكتاتورية لا يمكن تخيلها.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي مليون و920 ألف مصاب، وقتل نحو 120 ألف شخص.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات. وقال " إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.