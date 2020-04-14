ربيع ياسين: رفضت ختام مسيرتي خارج الأهلي

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إنه أصر على الإعتزال داخل جدران النادي الأهلي رغم تليقه عروض مغرية من الخليج.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عندما تقدم سني والأهلي لم يعتمد على خدماتي وقتها، فلم أخرج إلى أي نادي أخر رغم تلقي عروض مغرية من الخليج".





وتابع: "رفضت أن اختتم مسيرتي خارج النادي الأهلي، لذلك رفضت نهائيًا الرحيل عن صفوف النادي الأهلي قبل الإعتزال لحبي في النادي والإعتزال داخله".