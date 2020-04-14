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فرج عامر يكشف إيجابيات تواجد الأجانب بالدوري المصري

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال فرج عامر رئيس نادي سموحه ان تواجد المحترفين الاجانب في الدوري المصري يساعد على تحسين آداء اللاعب المصري ويشعل المنافسة في المشاركة بالمباريات وهذا يصب في مصلحة المنتخب المصري .

واضاف فرج في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" ان معظم الانديه تمتلك قطاع ناشئين مميز لديهم موهبة تفرض نفسها على اي مدرب في الملعب ولا يستطيع اللاعب الأجنبي فرض نفسه على اي موهبة مصريه قادمة بقوة .

واكمل ان جميع الدوريات الاوروبية تمتلك محترفين من مختلف الجنسيات سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي ولا توثر تماما على آداء المنتخبات في البطولات الاوروبية .

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