فرج عامر يكشف إيجابيات تواجد الأجانب بالدوري المصري

واضاف فرج في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" ان معظم الانديه تمتلك قطاع ناشئين مميز لديهم موهبة تفرض نفسها على اي مدرب في الملعب ولا يستطيع اللاعب الأجنبي فرض نفسه على اي موهبة مصريه قادمة بقوة .





واكمل ان جميع الدوريات الاوروبية تمتلك محترفين من مختلف الجنسيات سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي ولا توثر تماما على آداء المنتخبات في البطولات الاوروبية .