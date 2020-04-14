التعليم: اختبارات شفوية للطلاب في المشروعات البحثية العام الدراسي المقبل

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، محاولة بعض أولياء الأمور أن يجدوا من يكتب المشروع البحثي بدلا من أبنائهم، معقبا: "في ناس بتستسهل".





وأكد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن الدولة لن تسمح أن يضيع هذا الاستثمار الكبير بسبب من لا يريد أن يتعلم، كاشفا أن هناك عدد من المدرسين ومديري المدارس في النيابة العامة لأنهم باعوا الأبحاث، أو مقايضة الطلاب بكود المنصة.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم وجهوا مديري المديريات بالتعامل بقبضة من حديد مع الأمر، منوها بأنهم سيجرون للطلاب امتحانات شفوية في مشروعات الأبحاث التي تقدموا بها، وذلك في أول أسبوعين من الدراسة في العام المقبل.





كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن عدد من الإجراءات الاحترازية، ومنها إجراء مشروع بحثي، بدلا من الامتحانات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



