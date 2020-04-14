إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز والذى يرغب فريق برشلونة الإسبانى فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.







وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا قام بعرض ثلاث لاعبين علي النيراتزورى للتعاقد مع مارتينيز وهم جونيور فيربو ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ولكن قوبل ذلك بالرفض.





ورفض أنطونيو كونتى المدير الفنى للنيراتزوري ضم الثلاثي لأنهم ليس من خطط الموسم القادم، ولكنه منفتح للتعاقد مع لاعبين من برشلونة.