Advertisements

إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:40 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز والذى يرغب فريق برشلونة الإسبانى فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا قام بعرض ثلاث لاعبين علي النيراتزورى للتعاقد مع مارتينيز وهم جونيور فيربو ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ولكن قوبل ذلك بالرفض.


ورفض أنطونيو كونتى المدير الفنى للنيراتزوري ضم الثلاثي لأنهم ليس من خطط الموسم القادم، ولكنه منفتح للتعاقد مع لاعبين من برشلونة.


وأشارت الصحيفة أن برشلونة يريد تقليل المبلغ المطلوب في مارتينيز وهو 111 مليون يورو وهو أيضًا قيمة الشرط الجزائى وذلك بدخول عدد من اللاعبين.

أخبار تهمك

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 8 ساعات

خالد أبوبكر يهدد باللجوء للنائب العام على الهواء "فيديو"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن صفقة الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 م

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

06:11 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي