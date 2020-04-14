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نجم الأهلي السابق يطلب من ادارة الأحمر عدم سماع كلام فايلر بشأن هذا اللاعب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:43 ص
فايلر
فايلر
محمد جمال
كشف ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفنى لمنتخب مصر للشباب عن طلب له من إدارة القلعة الحمراء.

 
وأكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوكر ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت أوظف كهربا في أكثر من مركز في منتخب الشباب فكان يلعب في وسط الملعب والجناج والمهاجم".


وتابع: "أما بخصوص صالح جمعة فهو لاعب مميز وبوجه رسالتي لمحمود الخطيب أنه يتمسك بصالح جمعة وبقوله متمشهوش".

وأوضح: "صالح لاعب مميز ربما يحتاج لبعض النصائح، وأطالب الخطيب مياخدش بكلام فايلر نهائيًا ويتمسك بصالح ولكن بمبادئ النادي الأهلي"

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