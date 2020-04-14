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بعد تبرؤ ابنته منه.. الممثل الهارب محمد شومان يتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تصدر المثل الهارب في الخارج محمد شومان، قائمة مؤشرات تريند "جوجل" وذلك بعد هجوم ابنته عليه خلال مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا.

وأعلنت لوجين، ابنة الإخواني الهارب إلى تركيا محمد شومان، من والدها على الهواء، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بعد مرورها بأحداث صعبة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "ندفع ثمن أننا نحمل اسم محمد شومان، وجميع أفراد الأسرة موافقة على قرارها".

 وأشارت إلى أنها سجلت الفيديو من داخل منزلها بموافقة كل أسرتها.

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