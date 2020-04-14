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عودة أدريانو وهمام في برنامج "اغلب السقا" مع محمد هنيدي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان محند هنيدي صورة له مع الفنان أحمد السقا وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وعلق "هنيدي" علي الصورة قائلاً:"عودة أدريانو وهمام في برنامج اغلب السقا، السقا قعد يتحايل عليه أسيبه يفوز عشان مابوظش البرنامج".

وانهالت علي "هنيدي التعليقات من الجمهور من التريقة والتنمر والضحك معة قائلين:"صادق منغير خلفان،
طول عمرك بطل من أيام أبو موتة، مستنينك يا هنيدي، أنا من حقي أعرف انت ما بتطولش ليه، السقا شاف البوست وبيدور عليك ولو عتر فيك هينفخك".

يذكر أن برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة،

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين

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