عادل حمودة: إجراءات الحكومة في مواجهة "كورونا" على أعلى مستوى (فيديو)

أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن سعادته بإطلاق اسم الطبيبة "سونيا عبدالعظيم" المتوفية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مدرسة في قريتها، ووضع اسم طبيب آخر توفى جراء الجائحة على شارع، معلقًا: "نحن في حرب وينطبق عليها جميع قواعد الحرب".





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن الجيش الأبيض يستحق الكثير من التقدير وليس كثير عليه أن يوصف الأطباء المتوفين بالفيروس بـ"الشهداء"، معقبًا: "أنا أول من قدم التحية للأطباء وعائلتهم لأنهم تحملوا أعباء كثيرة".





وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا على أعلى مستوى، مضيفًا: "لايزال لدينا نقص في التفاهم مع المجتمع؛ لكونه في حالة خوف شديد ولكن غير مترجمة عند معظم المواطنين إلى حذر وبالتالي نجد تجاوزات في القواعد التي فرضتها الحكومة".





واستنكر رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر سلوك بعض المواطنين من بينها حضور الأفراح والتجمعات رغم تحذيرات الحكومة، كما أبدى اندهاشه من محاولة البعض عرقلة دفن الطبيبة المتوفاة بالفيروس، معقبًا: "كل سيارات الموتى مكتوب عليها تكريم الإنسان.. ايه اللي جرى!!.. هل بسبب قدرة بعض الناس على استثمار الأزمة بحيث تحدث مشكلة للناس مع الحكومة!! قد يكون".



