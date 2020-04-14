عميد معهد القلب السابق يحذر من الفسيخ: فيه سم قاتل (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الملح أحد السموم البيضاء التي تؤذي القلب وتصيبه بمضاعفات خطيرة تهدد حياة الإنسان، موضحًا أنه خلال هذا التوقيت من كل عام تستقبل عناية القلب حالات تسمم كثيرة جراء تناولهم وجبة الفسيخ التي تحظى باهتمام المصريين كطقس لإحياء هذا اليوم، وتابع: "أنا بسمي اليوم ده شم الفسيخ.. الفسيخ فيه سم قاتل".





وأضاف "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الملح يعد العدو الأول للقلب، لافتًا إلى الفسيخ عبارة عن سمك متعفن بطريقة بشعة، وتابع: "ولما حد يسألني عنه بقول ليه أنا لا اتعاطى هذه السموم.. وأنت تؤذي نفسك بتناول الفسيخ".





وناشد "شعبان "، المسئولين بضرورة تطبيق حظر كامل لمدة 24 ساعة خلال عيد شم النسيم من أجل هدم التجمعات التي قد تنجم حال ترك المواطنين دون حظر.





الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية فرضت حظر تجوال على حركة المواطنين، في الفترة من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا، وهناك مطالب بفرض حظر كامل، خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



