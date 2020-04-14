مسلسل "النهاية" يتصدر تريند تويتر بعد طرح البرومو بـ 24 ساعة





تصدر مسلسل "النهاية" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وذلك بعد عرض برومو المسلسل بيوم واحد، وهذا لترقب جمهور يوسف الشريف، أعمالة كل موسم رمضاني حيث تعودوا منه علي الجديد وتقديم الأعمال المختلفة والمميزة.وتعود جمهور يوسف الشريف، في كل موسم بعد عرض أعماله في رمضان أحذ لقطات منها وإسقاطها علي أرض الواقع، ونظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، يمثل مسلسل "النهاية" حالة أشبه بواقعنا الأليم.وتدور أحداث المسلسل حول كره يوسف الشريف الشديد للتكنولوجيا والتطور السريع، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار مختلف، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.يذكر أن «النهاية» بطولة النجم يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وسهر الصايغ وأحمد وفيق، وجار ترشيح باقي أبطال المسلسل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.