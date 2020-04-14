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حسام حسن: ندمت على العودة من الاحتراف
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:20 ص
الفجر الرياضي
أكد حسام حسن اسطورة الكرة المصرية ونجم الأهلي والزمالك السابق، أنه اتخذ العديد من القرارات خلال مشواره كلاعب كرة قدم لم تكن محسوبة وكان من أبرزها عودته من الاحتراف الخارجي.
وقال حسن في تصريحات تلفزيونية على قناة أون تايم خلال برنامج في الملعب: قدمت مستوى مميز للغاية خلال مسيرتي الإحترافية وكنت سعيد للغاية ولكن قرار عودتي للدوري المصري لم يكن محسوب.
وأضاف: لو عاد بي الزمن لبقيت في الاحتراف الخارجي أطول فترة ممكنة فالطريق للعالمية لم يكن مستحيل بالنسبة لي.