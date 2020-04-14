Advertisements

حسام حسن: ندمت على العودة من الاحتراف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:20 ص
حسام حسن
حسام حسن
الفجر الرياضي
أكد حسام حسن اسطورة الكرة المصرية ونجم الأهلي والزمالك السابق، أنه اتخذ العديد من القرارات خلال مشواره كلاعب كرة قدم لم تكن محسوبة وكان من أبرزها عودته من الاحتراف الخارجي.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية على قناة أون تايم خلال برنامج في الملعب: قدمت مستوى مميز للغاية خلال مسيرتي الإحترافية وكنت سعيد للغاية ولكن قرار عودتي للدوري المصري لم يكن محسوب.

وأضاف: لو عاد بي الزمن لبقيت في الاحتراف الخارجي أطول فترة ممكنة فالطريق للعالمية لم يكن مستحيل بالنسبة لي.

أخبار تهمك

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - كلاكيت ثاني مرة.. مخرج مسلسل دينا الشربيني ينسحب في وقت حرج

منذ ساعة و نصف

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء.. وتوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خالد أبوبكر يهدد باللجوء للنائب العام على الهواء "فيديو"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 م

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

كواليس إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

01:41 ص

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي