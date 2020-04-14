حسام حسن: ندمت على العودة من الاحتراف

أكد حسام حسن اسطورة الكرة المصرية ونجم الأهلي والزمالك السابق، أنه اتخذ العديد من القرارات خلال مشواره كلاعب كرة قدم لم تكن محسوبة وكان من أبرزها عودته من الاحتراف الخارجي.