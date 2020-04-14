عادل حمودة: منحة العمالة غير المنتظمة رفعت شعبية الحكومة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن منحة العمالة غير المنتظمة رفعت من شعبية الحكومة في الشارع، مشيرًا إلى أنها من الإجراءات التي زادت من صلة المواطن بالدولة.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا وهي تؤدي إلى زيادة الثقة في الحكومة والدولة.





وناشد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أساتذة الطب النفسي وعلم الاجتماع في مصر مثل أحمد عكاشة ومحمد المهدي، الخروج على شاشات التلفزيون لتحدث مع المصريين والتعامل مع حالة الهلع التي لدى المواطنين.





يُذكر أن "من مصر" برنامج إخباري وحواري، يبث من السبت إلى الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، ويقدم عدة فقرات متنوعة، ويناقش قضايا المواطن ومشاكلهم، فضلا عن تناول أهم قضايا مواقع التواصل الاجتماعي ومعالجتها.

وناقش "حمودة" خلال لقائه اليوم مع البرنامج قضية انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيف سيصبح العالم عقب انتهاء الجائحة العالمية، والسياسة الدولية ما بعد فيروس كورونا.