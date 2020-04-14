مالديني يتحدث عن معاناته بعد شفاؤه من فيروس كورونا

تحدث أسطورة كرة القدم الايطاليه وفريق ميلان باولو مالديني، عن معاناته من العودة لحياته الطبيعية، بعد شفاؤه من فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.







وكان باولو مالديني قد أعلن عن إصابته هو وإبنه بفيروس كورونا، مطلع شهر مارس الماضي، قبل أن يعلن منذ أسبوعين عن شفاؤه من الفيروس اللعين.





وتحدث مالديني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلا:" كان من الصعب العودة لحياتي الطبيعية مره أخرى، حاولت التدرب في الجيم، ولكن بعد 10 دقائق كنت ميتا من التعب".