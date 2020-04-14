حسام حسن: الإعلام وادارات الأهلي ساهموا في طمس الحقيقة بشأن مسألة رحيلي عن النادي

أكد حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن رحيله عن الأهلي لم يكن بإختياره ولكن هناك العديد من الضغوطات التي تعرض لها وجلعته يقدم على هذه الخطوة.

أكد حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن رحيله عن الأهلي لم يكن بإختياره ولكن هناك العديد من الضغوطات التي تعرض لها وجلعته يقدم على هذه الخطوة.

وقال حسام حسن خلال حوار خاص مع الإعلامي سيف زاهر وأحمد شوبير، غبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورت": صنعت تاريخ كبير مع أخي داخل جدران النادي الأهلي والجميع يعلم هذا الامر.

وقال حسام حسن خلال حوار خاص مع الإعلامي سيف زاهر وأحمد شوبير، غبر برنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورت": صنعت تاريخ كبير مع أخي داخل جدران النادي الأهلي والجميع يعلم هذا الامر.

وأضاف: ادارة الأهلي الحالية والسابقة تتجاهل ذكر الحقيقة كاملة في مسألة الرحيل عن الأحمر والإعلام أيضا مساهم في طمس هذه الحقائق.



