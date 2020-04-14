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كواليس إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

تحدث سيد مرعي وكيل عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، عن كواليس إنتقاله لنادي الزمالك في "صفقة القرن".


وقال سيد مرعي خلال تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار:" كان لدي فلوس عند مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وعندما طالبته بها قال لي 'هات لي عبد الله السعيد".


وتابع:" عبد الله السعيد طلب 50 مليون جنيه في موسمين، للإنضمام إلى الزمالك".


وواصل:" ذهبت للمستشار مرتضى منصور وعرضت عليه طلب عبد الله السعيد، لكن رئيس الزمالك رفض العرض وقال لي أنا بعرض 15 مليون في الموسم لمدة 3 سنوات".


وأتم:" عبد الله السعيد سهل إمكانية إنتقاله للزمالك، لأنه كان قلقاً من تعامل الأهلي مع اللاعبين الكبار داخل الفريق".

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