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"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعرب الملحن مصطفى جاد، عن انزعاجه الشديد من بعض الأشخاص الذين يعلقون تعليقات سلبية على صوره  مع زوجتة الفنانة كارمن سليمان.

ونشر صور تعليقات الجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "قسماً بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية".

وأضاف" بس بجد فيه بشر مريضة ومليانة غل و حقد و قرف والحسد بقى عيني عينك.. بجد أنا قرفت وتعبت وأعصابي مبقتش مستحمله إني اسكت على الناس دي".

وتابع: "واللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض عشان انا عندي لسان وبعرف أرد وبعرف آخد حقي قوي.. الحسد وقعه وحش قوي جسدياً ونفسياً وأنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية".

واختتم حديثه" كارمن النهارده كان صباعها هيتقطع حرفياً لولا ستر ربنا و كرمه و احتراماً لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده واللي حصل حصل تزامناً مع التعليقات السلبية لنا الله وربنا يصفي قلوبنا".



"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد
"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد
"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد
"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد
"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد
"عندي لسان وبعرف أرد".. زوج كارمن سليمان يفتح النار على الجمهور بسبب الحسد

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