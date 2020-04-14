بيرناردو سيلفا يثير الجدل بشأن فوز صلاح وفان دايك بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

أثار اللاعب الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي الجدل حول فوز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ومدافع نادي ليفربول فان دايك بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي وقبل الماضي.







وقال بيرناردو:"‏قبل موسمين فزنا باللقب بفارق شاسع، دي بروين كان عظيماً وذهبت الجائزة لمحمد صلاح ، الموسم الماضي أيضاً فزنا باللقب رحيم كان رائعاً وذهبت لفان دايك، هذا الموسم يمر دي بروين بحالة لاتُصدّق ولكن ستذهب إلى ليفربول ايضاً لأنهم غالباً الفريق البطل".





وأضاف اللاعب البرتغالي:"هل يمكنك التفكير أن لاعبين بحجم دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو لم يفوزا بجائزة لاعب العام في أنجلترا هذه الأسماء لم تحظى بالتقدير الذي تستحقه، لذلك الجائزة بالنسبة لي عادية جداً".