أسطورة أرسنال جيلبرتو سيلفا يشيد بمحمد النني







أشاد اللاعب الدولي البرازيلي السابق ونادي أرسنال الإنجليزي جيلبرتو سيلفا بلاعب منتخبنا الوطني محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي بيشكتاش التركي المعار له من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.





وقال سيلفا في تصريحات صحفية:"خلال السنوات الماضية كان يعاني آرسنال كثيرًا بسبب اللاعبين الذي كان يمتلكهم في خط الوسط كان هناك تشابه كبير بين العديد من اللاعبين في الصفات والمهام لكنهم لم يقتربوا حتى من مستوى باتريك فييرا أو مستواي الفني مع نادي بحجم آرسنال".





وأضاف الاسطورة البرازيلية:"اللاعب الوحيد الذي يشبه فييرا هو محمد النني ولكنه لم يشارك كثيرًا في المباريات إلى جانب عدم وجود لاعبين قادرين على تأدية الواجب الدفاعي في خط الوسط أسلوب آرسنال هجومي دائمًا يحاول تشكيل الخطورة على دفاعات الفرق المنافسة، ولكنهم يحتاجون إلى لاعبين مميزين في الشق الدفاعي بخط الوسط".