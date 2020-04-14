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أسطورة أرسنال جيلبرتو سيلفا يشيد بمحمد النني
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:48 ص
علي ماهر حلمي
أشاد اللاعب الدولي البرازيلي السابق ونادي أرسنال الإنجليزي جيلبرتو سيلفا بلاعب منتخبنا الوطني محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي بيشكتاش التركي المعار له من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي.
وقال سيلفا في تصريحات صحفية:"خلال السنوات الماضية كان يعاني آرسنال كثيرًا بسبب اللاعبين الذي كان يمتلكهم في خط الوسط كان هناك تشابه كبير بين العديد من اللاعبين في الصفات والمهام لكنهم لم يقتربوا حتى من مستوى باتريك فييرا أو مستواي الفني مع نادي بحجم آرسنال".
وأضاف الاسطورة البرازيلية:"اللاعب الوحيد الذي يشبه فييرا هو محمد النني ولكنه لم يشارك كثيرًا في المباريات إلى جانب عدم وجود لاعبين قادرين على تأدية الواجب الدفاعي في خط الوسط أسلوب آرسنال هجومي دائمًا يحاول تشكيل الخطورة على دفاعات الفرق المنافسة، ولكنهم يحتاجون إلى لاعبين مميزين في الشق الدفاعي بخط الوسط".
يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد النني قد انضم لصفوف نادي بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف نادي آرسنال بعد خروجه من التشكيل الأساسي والاحتياطي للفريق مع المدرب الاسباني أوناي إيميري الذي طالب برحيل اللاعب.