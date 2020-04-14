تصريح ناري من حسام حسن عن الأهلي

وقال حسام حسن في حواره مع قناة "أون تايم سبورت": "أنا وإبراهيم قدمنا الكثير إلى النادي الأهلي وذلك ما يجب أن يعلمه الجميع".





وواصل حسام حسن: "يجب أن تعلم الأجيال الماضية والأجيال القادمة ما قدمناه للنادي الأهلي ولكن الإدارات السابقة لم تكشف الحقيقة كاملة".





وتابع: "لو عاد بي الزمن لن أترك الاحتراف من أجل الأهلي وسأستمر في أوروبا وعدت إلى الأحمر من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح الأمر فلم يستغرق سوى خمس دقائق فقط".