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تصريح ناري من حسام حسن عن الأهلي
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:52 ص
حسام مجدي
أطلق حسام حسن نجم نادي الأهلي والزمالك السابق تصريح ناري عن فترة النادي الأحمر وإدارات النادي السابقة.
وقال حسام حسن في حواره مع قناة "أون تايم سبورت": "أنا وإبراهيم قدمنا الكثير إلى النادي الأهلي وذلك ما يجب أن يعلمه الجميع".
وواصل حسام حسن: "يجب أن تعلم الأجيال الماضية والأجيال القادمة ما قدمناه للنادي الأهلي ولكن الإدارات السابقة لم تكشف الحقيقة كاملة".
وتابع: "لو عاد بي الزمن لن أترك الاحتراف من أجل الأهلي وسأستمر في أوروبا وعدت إلى الأحمر من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح الأمر فلم يستغرق سوى خمس دقائق فقط".