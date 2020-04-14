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تصريح ناري من حسام حسن عن الأهلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:52 ص
حسام حسن
حسام حسن
حسام مجدي
أطلق حسام حسن نجم نادي الأهلي والزمالك السابق تصريح ناري عن فترة النادي الأحمر وإدارات النادي السابقة.

وقال حسام حسن في حواره مع قناة "أون تايم سبورت": "أنا وإبراهيم قدمنا الكثير إلى النادي الأهلي وذلك ما يجب أن يعلمه الجميع".

وواصل حسام حسن: "يجب أن تعلم الأجيال الماضية والأجيال القادمة ما قدمناه للنادي الأهلي ولكن الإدارات السابقة لم تكشف الحقيقة كاملة".

وتابع: "لو عاد بي الزمن لن أترك الاحتراف من أجل الأهلي وسأستمر في أوروبا وعدت إلى الأحمر من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح الأمر فلم يستغرق سوى خمس دقائق فقط".

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