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حسام حسن: أنا وإبراهيم كنا عايزين مندخلش من على بوابة الزمالك يوم تقديمنا للجماهير
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:54 ص
حسام مجدي
تحدث حسام حسن نجم نادي الزمالك والأهلي عن موقف طريف حدث بينه وبين شقيقه إبراهيم قبل مؤتمر تقديمه في الفارس الأبيض.
وقال حسام حسن في حواره مع قناة "أون تايم سبورت": "تراجعنا أنا وإبراهيم عن قرار السفر إلى تركيا بسبب هجوم مجلة الأهلي علينا وقررنا الانضمام للزمالك".
وأضاف: "ذهبت في نفس اليوم إلى منزل كمال درويش رئيس نادي الزمالك في هذا الوقت لتوقيع عقود الانضمام للنادي وذهبت في اليوم التالي رفقة أحمد رمزي للنادي لحضور مؤتمر تقديمي بالنادي".
وتابع: "منذ أن كنا في الطريق إلى نادي الزمالك وحتى وصلنا إلى بوابة النادي لم نكن أنا وإبراهيم مستوعبين الأمر وأننا سننضم للنادي وتركنا الأهلي".
وأنهى حسام حسن حديثه قائلا: "منذ أن وصلنا إلى بوابة النادي كنا مترددين أن نقوم بدخول النادي ولو كان أحد من الأهلي بالاتصال بنا كنا سنعود للنادي على الفور ولكن جماهير الزمالك فور وصولنا للنادي والاستقبال الذي رأيناه منهم جعلتنا نحب النادي أكثر".