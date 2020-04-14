حسام حسن: أنا وإبراهيم كنا عايزين مندخلش من على بوابة الزمالك يوم تقديمنا للجماهير





وأنهى حسام حسن حديثه قائلا: "منذ أن وصلنا إلى بوابة النادي كنا مترددين أن نقوم بدخول النادي ولو كان أحد من الأهلي بالاتصال بنا كنا سنعود للنادي على الفور ولكن جماهير الزمالك فور وصولنا للنادي والاستقبال الذي رأيناه منهم جعلتنا نحب النادي أكثر".

وتابع: "منذ أن كنا في الطريق إلى نادي الزمالك وحتى وصلنا إلى بوابة النادي لم نكن أنا وإبراهيم مستوعبين الأمر وأننا سننضم للنادي وتركنا الأهلي".