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لأول مرة.. حسام حسن يكشف عن تفاصيل انتقاله للزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف حسام حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق للمرة الأولى عن تفاصيل انضمامه للنادي الأبيض.

وقال حسام حسن في حواره مع قناة "أون تايم سبورت": "كنت في طريقي مسافر إلى تركيا أنا وإبراهيم عقب رحيلنا عن النادي الأهلي وكان أحمد رمزي على تواصل دائم معي".

وتابع حسام حسن: "تفاجأت بإتصالي تليفوني وأحد أفراد عائلتي يبلغني أن مجلة النادي الأهلي هاجمتنا بشده وطالبت بإعتزالنا أنا وإبراهيم".

وأضاف: "عندما علمت بهجوم مجلة الأهلي علينا اتصل بي أحمد رمزي ليقنعني بالانضمام للزمالك وفي وقتها قررنا ألا نسافر إلى تركيا وعدنا إلى مصر".

وأنهى حسام حسن حديثه قائلا: "ظل ممثل النادي التركي يتوسل لي أن أسافر معه ولكني رفضت أنا وإبراهيم السفر خارج مصر واتجهنا إلى منزل كمال درويش لنوقع عقود انضمامنا للزمالك".

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