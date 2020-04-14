"إحنا اللي هنسليكم".. زينة ترد على منتقدي مسلسلات رمضان









كشفت الفنانة زينة، عن تخوفها الشديد بسبب فيروس "كورونا" الذي يتزامن مع تصوير مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الإعلامية لميس الحديدي، "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" "أنها ابتعدت عن والدتها بسبب خوفها الشديدة عليها لإنها تعاني من مرض القلب والسكر وليس لديها مناعة قوية، موضحاً أنها تقوم بستمر بغسل يديها بالمطهر الكحول مما جعلها يديها تحترق من ذلك.وكشفت أنها قامت بعزل نفسها من المنزل، خوف أن يصبها فيروس ويتعرض أبنائها لإي شيئ، كما أكدت انزعجها من يهاجمون تصوير مسلسلات رمضان قائلة: "إحنا اللي هنسليكم في رمضان".وأوضحت بإنها بدأت تصوير مسلسها قبل انتشار فيروس كورونا، ولم يكن يتوقع احد كل ماحدث بسبب هذا الوباء كما أن هناك عملين ذلك الدخل الوحيد لهم وأيضا هناك منتج قام بدفع أجور.