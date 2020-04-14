حسام حسن : أنا أهلاوي وهذه هي علاقتي مع الزمالك

وقال حسام حسن فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" لسه أهلاوي، وده الأساس، وعلاقتي مع الزمالك علاقة جيدة، مع الجمهور ولكن أنا أهلاوي هذا هو الأساس".





وتابع : " رفضنا اللعب للزمالك في البداية وسافرنا للاحتراف في تركيا، لكننا فوجئنا بحملة شرسة من مجلة الأهلي وكنت أتمتي الاعتزال في الأهلي، ولم أفكر في اللعب لنادي آخر ".





واتم :" كنت أتمنى أن يعرض الأهلي عليا الإعتزال ومساندتي بعد ذلك كما فعل مع اللاعبين الحاليين".