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حسام حسن : أنا أهلاوي وهذه هي علاقتي مع الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:02 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد جمال
كشف حسام حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن إنتمائه للقلعة الحمراء وتشجيعه للنادي الأهلي، مؤكدًا، أنه أحد ناشئي النادي والذى إنضم له هو وأخيه إبراهيم حسن فى سن ال 13، وهو ما يجعلهم ينتموا للنادي الأهلي.

وقال حسام حسن فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" لسه أهلاوي، وده الأساس، وعلاقتي مع الزمالك علاقة جيدة، مع الجمهور ولكن أنا أهلاوي هذا هو الأساس".

وتابع : " رفضنا اللعب للزمالك في البداية وسافرنا للاحتراف في تركيا، لكننا فوجئنا بحملة شرسة من مجلة الأهلي وكنت أتمتي الاعتزال في الأهلي، ولم أفكر في اللعب لنادي آخر ".

واتم :" كنت أتمنى أن يعرض الأهلي عليا الإعتزال ومساندتي بعد ذلك كما فعل مع اللاعبين الحاليين".

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