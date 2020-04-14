حسام حسن يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

وقال حسام حسن فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" تمنيت أن يعرض علي الأهلي الإعتزال ومساندتي بعد ذلك أو إتاحة قرار رحيلي لمكان أخر لكن لم يقل الإدارة لي أى شئ فى هذا الأمر".





وأضاف :" الأهلي الأن يجلس مع لاعبيه ويعرض عليهم التجديد أو الرحيل، وأطلب من الإعلام الكشف عن حقائق وسؤال أصحاب المناصب فى ذلك الوقت ليكشفوا، ما حدث معي أنا وإبراهيم ".