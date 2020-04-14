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حسام حسن يكشف كواليس رحيله عن الأهلي
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:04 ص
محمد جمال
كشف حسام حسن نجم كرة القدم المصرية، عن كواليس رحيله عن صفوف النادي الأهلي عام 2000 هو وإبراهيم حسن، مؤكدًا انه كان ليس برغبة شخصية منه، وانه كان يتمني البقاء فى صفوف القلعة الحمراء.
وقال حسام حسن فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" تمنيت أن يعرض علي الأهلي الإعتزال ومساندتي بعد ذلك أو إتاحة قرار رحيلي لمكان أخر لكن لم يقل الإدارة لي أى شئ فى هذا الأمر".
وأضاف :" الأهلي الأن يجلس مع لاعبيه ويعرض عليهم التجديد أو الرحيل، وأطلب من الإعلام الكشف عن حقائق وسؤال أصحاب المناصب فى ذلك الوقت ليكشفوا، ما حدث معي أنا وإبراهيم ".