ربيع ياسين: الأهلي مش هيقف على فتحي وأطالب عاشور بالإعتزال

وأكد ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، أن النادي الأهلي لن يتوقف على أي لاعب، سواء على أحمد فتحي أو غيره من اللاعبين.





وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "رحيل أحمد فتحي لن يؤثر على الأهلي وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة".





وتابع: "أما عن حسام عاشور فأطالبه بالإعتزال داخل النادي الأهلي فهو حصد العديد من البطولات ولا يحتاج إلى اللعب مرة أخرى".