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في ظل اهتمام مانشستر يونايتد .. أرقام جادون سانشو هذ الموسم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يعد الإنجليزي " جادون سانشو " نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني أحد أبرز المرشحين للإنضمام لنادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الألماني قد فتح الباب لرحيل نجمه في الصيف، ليجذب ذلك أنظار المهتمين بضمه، وعلى رأسهم الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربل، بالإضافة لريال مدريد الإسباني.

ومع ابتعاد ليفربول، وتفضيل اللاعب الإنضمام لمانشستر يونايتد على نادي تشيلسي، أصبح اليونايتد الوجهة الأقرب للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.


كشف حساب سانشو مع دورتموند لهذا الموسم
خلال الموسم الحالي 2019/2020، لعب سانشو 35 مباراة مع دورتموند بجميع المسابقات، سجل 17 هدفاً ومرر 19 تمريرة حاسمة، بمجموع دقائق لعب بلغت 2791 دقيقة.


وفي بطولة الدوري الألماني، لعب سانشو 23 مباراة هذا الموسم بمجموع دقائق لعب 1807 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر.

وضمن بطولة كأس ألمانيا، خاض سانشو 3 مباريات بمجموع دقائق لعب 256 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب سانشو 8 مباريات، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما، بمجموع دقائق لعب بلغت 647 دقيقة.


كما لعب سانشو مباراة كأس السوبر الألماني مطلع الموسم ضد بايرن ميونخ، والتي فاز بها بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، سجل خلالها سانشو هدفاً وصنع الهدف الآخر.


وخلال جميع مشاركاته مع دورتموند، منذ أن انضم إليه من مانشستر سيتي عام 2017، لعب سانشو 90 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجل 31 هدفاً وصنع 42 هدفاً آخر.


كما يمتلك سانشو 11 مباراة مع المنتخب الإنجليزي الأول، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.

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