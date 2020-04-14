توصيات وتصريحات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية: إن قوة فيروس كورونا الفتاكة أقوى 10 مرات من غيره من الفيروسات، منوهًا بأن رفع حركة حظر المواطنين في مختلف البلدان يجب أن يتم تدريجيًا، والتفكير في تخفيف القيود غير صحيح.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن هناك 1.4 مليار طفل حول العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب فيروس كورونا.





وأشار إلى أن إجراءات العزل بالمنازل يجب أن تراعي حقوق المواطنين، وعلى الحكومات السيطرة على العدوى قبل رفع الحظر، وأن تطبيق الإجراءات الوقائية ضرورية في الأماكن التي يذهب المواطنين إليها، وأن الوصول إلى حالة الاستقرار يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أن مواجهة فيروس كورونا سويًا هو خيارنا الوحيد، وأن التضامن هو سبيل الطريق إلى الأمام، والوصول إلى علاج أمر ضروري جدًا للسيطرة على فيروس كورونا.





واستكمل أن "فيروس كورونا جديد، ونتعامل معه حسب المعلومات المتوفرة عنه، وسعيد لتعافي رئيس الوزراء البريطاني، ونتمنى له الشفاء العاجل".





وكشف عن حقيقة قطع إمدادات الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية، قائلًا: "الولايات المتحدة هي أكبر مساهم ومانح لمنظمة الصحة العالمية".





وتابع "التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أسبوعين، والعلاقة التي تجمعنا هي علاقة متميزة، وأتمنى أن يدوم دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة".



