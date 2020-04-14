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مادلين طبر لـ"الفجر الفني": لا يقلقني عرض مسلسلات رمضان في ظل الحجر المنزلي.. وهذه أصعب مشاهدي في "القمر آخر الدنيا" (حوار)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
حوار/ لمياء علي

فنانة مزجت بين الرقي والتميز في تقديم أعمالها، عشقت الفن فأعطاها جمهور كبير محب لها ولموهبتها، متنوعة ومتجددة في اختياراتها، تحظى بكاريزما عالية تعشقها عدسات الكاميرا، حديثنا عن النجمة مادلين طبر.

وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار الخاص معها للتحدث عن تحضيراتها الرمضانية المقبلة وعن رأيها في أمور كثيرة أبرزها فيروس"كورونا" المستجد والذي استشرى في كافة أنحاء العالم، وإلى نص الحوار.

في بداية حديثها، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في السباق الرمضاني الدرامي المقبل 2020 وذلك من خلال مسلسل" القمر آخر الدنيا"، وأوضحت أنها لم تدخل في التقوير في الديكور الرئيسي للعمل بل انتهت من أول خمس حلقات استعدادُا لعرضه في المحطات الفضائية داخل مجموعة من الديكورات المتعددة.

وأما عن الأجواء داخل كواليس التصوير، أكدت على أنها كانت رائعة قائلة: لم يسبق لي العمل مع شركة شيرين مجدي ولكنها محترفة وأتوقع لها النحاح، ونصل للمخرج الذي حطم أرقام قياسية وغير مسبوقة من حيث المشاهدة في مسلسله قيد عائلي فهو سريع ودقيق وبسيط وحديث ويحرص على الكادر ويحسن إدارة ممثليه
ويعاملهم باحترام، وأعجب بأدائي في العمل واختارني بنفسه وجاء أدائي فوق توقعاته، بالطبع حديثي عن المخرج تامر حمزة نجل المخرج الكبير صديقى توفيق حمزه.

وتابعت حديثها عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال التصوير، وكشفت عنها قائلة: "أصعب مشاهدي كانت خلال اليوم الأول مع ظهوري في الحلقة الثانية، حيث اقتحم منزل ابنتي التي من المفترض أن تكون متزوجة دون موافقتنا وهربت".

وعما إذا كانت قد سيطرت عليها مشاعر الخوف من التصوير في ظل أجواء فيروس كورونا، قالت نعم شعرت بذلك ولكنهم يعقموا كل شئ يوميًا ويوفروا لنا الكمامات والجوانتي.

وعما إذا كان عرض المسلسلات في رمضان هذا العام سيشكل أزمة ولا سيما في ظل وجود هذا الفيروس، أكدت: "لايقلقني اطلاقا المشاهدة في زمن الكورونا والحظر المنزلي لأنه سيكون في صالح المسلسلات لأن الجمهور سيشاهدها وأتمنى أن يحظى القمر آخر الدنيا بحب الجمهور".

وردًا على سؤال هل تغيرت مقاييس النجومية في زمن السوشيال ميديا؟"، علقت بأنه لم تتغير مقاييسها ولكن السوشيال ميديا مجرد فرقعة وفضيحه وأحيانا تعيد تلميع أشخاص كانت منسية.

واختتمت حديثها معنا بنصيحة من القلب للجمهور قائلة: "نصيحتي أن الوضع صعب وأنا مع الرحمة، لاأحب أن أكون جلادًا ولا ناصحًا ولا قاضيًا، ولكن لايسعني القول سوى أن هناك وباء خطير وعلينا أخذ الاحتياطات وانتظار الجهات المتخصصة بأن تزف لنا خبرًا سارًا ونحن نلتزم ونبقى في منازلنا (خليكوا بالبيت).


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