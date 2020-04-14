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عبر "الفجر الفني".. خالد زكي يوجه رسالة بشأن "كورونا"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

وجه الفنان خالد زكي رسالة، إلى جمهوره بخصوص مرض فيروس "كورونا" المستجد، الذي انتشر في العالم بشكل مخيف ونتج عنه وفاة عدد كبير من البشر.

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه لابد على الناس الالتزام بقوانين الحظر وتعليمات وزارة الصحة، حتى نستطيع أن تقضي على المرض اللعين، مضيفًا أن النزول يكون في الضروريات اللازمة وعلى كبار السن ومن يعانون من أمراض تجنب النزول بشكل نهائي.

وأشار "زكي" أنه يقضي يومه في البيت ما بين مشاهدة التليفزيون وقضاء الأجواء العائلية والعبادة، وحالياً هو انتهي من تصوير مسلسل "قوت القلوب"، وينتظر بعد شهر رمضان للبدء في تصوير الجزء الثاني.

يشار إلي أن "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، هايدى رفعت، إفرام محمد، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.


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