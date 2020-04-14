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محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله المرتقب "البرنس" (فيديو)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
نادبن نجدي

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو إعلان مسلسله الجديد "البرنس" الذي سيعرض في رمضان 2020، على قناة "دي أم سي"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "على قنوات دي أم سي و دي ام سي دراما و إم بي سي، وإن شاء الله ثقة في الله نجاح".


حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق البعض على الفيديو قائلاً: "ثقة في الله نجاح لنجاح، ودائماً يارب فنان الدرما المصرية والأكشن، النجم نجوم الأكشن الفنان محمد رمضان، بطولة النجم محمد رمضان البرنس في رمضان 2020".

وكتب معجب آخر: "ثقة في الله مصر كلها هتتفرج على المسلسل وأولهم الناس الي بتنتقدك" ، وقال آخر: "أحسن ممثل في العالم العربي محمد رمضان ،برافو الثقة في الله نجاح".


يشار إلى أن مسلسل "البرنس" بطولة كل من محمد رمضان، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي،أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد مهران، ريم سامي، أحمد فهيم، عبد الحميد سند، حمدي هيكل.


يذكر أن آخر عمل لرمضان وكان مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.

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