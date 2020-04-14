تفاصيل العرض الإنجليزي المقدم لعبد الله السعيد من محمد صلاح

فجر سيد مرعي وكيل عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، مفاجأة بشأن العرض الإنجليزي المقدم من محمد صلاح للسعيد قبل لحظات من توقيعه للزمالك.

وقال سيد مرعي خلال تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار:" اشترينا 7 شنط حتى نضع فيها فلوس عبد الله السعيد من نادي الزمالك".





وتابع:" قبل توقيع عبد الله السعيد للزمالك، كلمني وقالي لدي عرض من إنجلترا من فريق كريستال بالاس".





وواصل:" محمد صلاح هو من قدم ذلك العرض لعبد الله السعيد، وأنه في ورطه ولم يكن يعرف كيف يتعامل مع ذلك الأمر".





وأكمل:" تحدثت مع عبد الله السعيد عن إمكانية عمل بند في عقده مع الزمالك، في حاله وصول عقد أخر له من إنجلترا، يقوم بدفع 100 مليون ويكون فاد نادي الزمالك".





وأتم:" في المجمل صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك كانت ستتعطل بسبب محمد صلاح".