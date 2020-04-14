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حقيقة إنتقال كريم العراقي للزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:52 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد الدمتناوي

تحدث سيد مرعي وكيل اللاعبين، عن كواليس إنتقال كريم العراقي لاعب فريق المصري، لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.


وقال سيد مرعي خلال تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار:" مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دائما ما يستعين بأراء الكابتن فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأيمن عبد الهادي، في أي شئ يخص القلعة البيضاء".


وتابع:" في كل الاوقات مرتضي منصور يعطي فرص لأبناء نادي الزمالك، عندما عين الكابتن طارق يحيي مدير فني للفريق وكذلك الأمر مع إيهاب جلال وخالد جلال ومحمد صلاح".


وعن إمكانية إنتقال كريم العراقي الزمالك أجاب:"نادي الزمالك يبحث عن صفقات قويه، وأي صفقة الفريق بيخلصها هيتم الأعلان عنها في الوقت اللازم".

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