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خاص - الملحن عزيز الشافعي لـ"الفجر الفني": تعاوني مع الهضبة شيء أهم بمسيرتي الفنية.. وهذا ما تعلمته منه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع الهضبة عمرو دياب، لأكثر من مرة،من خلال أغنيات خطفت قلوب الجمهور وحققت نجاحات كبيرة.

وقال الشافعي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن الهضبة هو أهم ما حدث له بمسيرته الفنية وتعلم منه أمور كثيرة أولها أن النجاح لا يأتي من فراغ وله أصول وأسباب ويجب على كل فنان مهما كان ناجح ومشهور أن يهتم بتفاصيل شغله ويهتم بمراجعتها جيدًا وهذا هو سر استمرار الهضبة وتربعه على القمة".

وأضاف أن عمرو دياب، ظل مستمرًا بسبب حبه لفنه وموهبة اختيار تنفيذ الأغاني وكيفية غنائها والآلات التي تتواجد فيها، ولذلك فهو يقدم أغاني ناجحة.

وتابع أنه قد توقع نجاح أغنية "زي ما أنتي" لأن الهضبة هو الذي سيغنيها وكذلك فقد توقع الشاعر تامر حسين لها نجاحات غير مسبوقة وبالفعل صدقت هذه التوقعات.

جدير بالذكر أن عزيز الشافعي كان قد تعاون مؤخرًا مع الفنان مدحت صالح من خلال أغنية بعنوان "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.



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