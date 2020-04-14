بعد اقترابه من الرحيل.. أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة







ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض ديمبلي 4 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 136 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.









ومنذ انضمامه لبرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو، لعب ديمبلي 74 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، ومرر 17 تمريرة حاسمة.