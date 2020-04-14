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بعد اقترابه من الرحيل.. أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:01 ص
عبد القادر عرابي
أصبحت مسألة استمرر جناح نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل محل شك، بعد تكرار إصاباته خلال الموسم الجاري، قبل إيقافه بسبب كارثة فيروس كورونا.
وكانت عدة تقارير صحفية قد ربطت ديمبلي بمغادرة برشلونة، حيث يريد النادي الكتالوني التخلص من اللاعب، واستغلال أمواله في تمويل بعض الصفقات مثل نيمار جناح باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.
ولم يظهر ديمبلي بألوان برشلونة كثيراً هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابتين كبيرتين، كان آخرها تمزق في أوتار الفخذ، أجبرته على الخضوع لجراحة في فبراير الماضي، غاب على إثرها حتى نهاية الموسم الجاري.
كشف حساب ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم
تقلصت مشاركات ديمبلي مع برشلونة لهذا الموسم 2019/2020 على 9 مباريات فقط بجميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 492 دقيقة فقط، سجل خلالها هدفاً وحيداً كان في بطولة الدوري، ولم يصنع أي هدف.
وضمن بطولة الدوري الإسباني، لعب ديمبلي 5 مباريات فقط بمجموع دقائق لعب بلغت 356 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً دون صناعة أي هدف.
ولحساب بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض ديمبلي 4 مباريات بمجموع دقائق لعب بلغت 136 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.
ومنذ انضمامه لبرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو، لعب ديمبلي 74 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفاً، ومرر 17 تمريرة حاسمة.
ومع منتخب فرنسا الأول، مثل اللاعب منتخب الديوك في 21 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفاً وحيدا.