عماد متعب يتحدث عن شريف إكرامي ويؤكد: كان ينقصنا تمثيل مصر في المونديال





وواصل:" لم أفكر في إنتخابات إتحاد الكرة، ولن أترشح لها خلال الفترة المقبلة، وإذا عرض علي منصب إداري داخل الأهلي فذلك شرف لي".





وأكمل:" جيلنا كان ينقصه فقط تمثيل منتخب مصر في كأس العالم، لم تتأهل للمونديال بسبب المباراة الفاصلة أمام الجزائر، قدمنا كل شئ في تلك المباراة، الهدف الذي سكن مرمانا إذا تمت إعادته مليون مرة لن يدخل بهذا الشكل".