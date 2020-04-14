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عماد متعب يتحدث عن شريف إكرامي ويؤكد: كان ينقصنا تمثيل مصر في المونديال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:03 ص
إكرامي
إكرامي
محمد الدمتناوي


تحدث عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في المهاجم مروان محسن لاعب الفريق الأحمر، وعن رحيل شريف إكرامي، وعدم التأهل للمونديال مع المنتخب المصري.


وقال متعب خلال تصريحات إذاعية عبر أثير "نجوم إف إم":" شريف إكرامي إبن من أبناء النادي الأهلي، ويعرف ما يريد هو شخصيه ذكيه جدا، ويبحث دائما عن المشاركة في المباريات".


وتابع:" محمد الشناوي حارس مونديالي، أعتقد هو الأحق بمركز حراسة المرمى خلال الفترة الحالية".


وواصل:" لم أفكر في إنتخابات إتحاد الكرة، ولن أترشح لها خلال الفترة المقبلة، وإذا عرض علي منصب إداري داخل الأهلي فذلك شرف لي".


وأكمل:" جيلنا كان ينقصه فقط تمثيل منتخب مصر في كأس العالم، لم تتأهل للمونديال بسبب المباراة الفاصلة أمام الجزائر، قدمنا كل شئ في تلك المباراة، الهدف الذي سكن مرمانا إذا تمت إعادته مليون مرة لن يدخل بهذا الشكل".


وأتم:" عمر السولية لاعب الأهلي يستحق التواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، تطور من مستواه بشكل جيد جدا، وأعتقد يستحق ذلك".

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