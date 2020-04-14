عزيز الشافعي لـ"الفجر الفني".. التلحين أهم شئ بحياتي.. وأتمنى أن أترك أثرا في تاريخ الموسيقي المصرية (حوار)

ملحن موهوب رسم فنًا راقيًا بمجال التلحين وجميع أغانيه لها نكهة خاصة مميزة ولا تجد عملا له إلا وقد لاقى إعجاب الجمهور، فبمجرد أن ترى اسمه في الأعمال الغنائية تستطيع أن تتأكد من نجاح هذا العمل لما يمتاز به من براعة وتميز.

"الفجر الفني"













وأجرىحوارًا مع الملحن عزيز الشافعي، وتحدث عن كيفية اختياره لأغانيه قائلًا: "جميع الأغاني الخاصة بي أستلهمها من بعض المواقف التي مررت بها أو مر بها أصدقائي في حياتهم، أو مشهد في فيلم أو جزء في أغنية سوف يصل بي لطريق معين.وأضاف: "من الممكن أن تكون مقتبسة من كتاب قمت بقرائته، كل هذه الأشياء تؤثر في الإنسان الذي يقوم بخلق عمل فني وتتشكل مع بعضها لتخرج في النهاية بشكل يصل للناس ويلقى إعجابهم، فلا يوجد موقف معين يساعد لظهور أغنية معينة لكن جميع الأحداث التي نمر بها ونتأثر بها تظهر فيما بعد في صورة أغاني".وكشف عن ما يفضله في طرح أعماله الغنائية بقوله أن الأفضل في طرح الأغاني أن تكون في صورة ألبوم لكي يكون في مقدرة المطرب أن ينوع ويعمل في كل أنواع الطرب، لكن إنتاج الأغنية حاليًا ليس في أفضل وضع لها فمن الطبيعي اتجاه المطربين الى طرح الأغاني السنجل لكي لا يغيبوا عن جمهورهم لفترة طويلة.وأضاف "الشافعي" حينما وجه إليه سؤالًا هل يمكنه تلحين أغاني لمطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال مؤكدًا: "لا تواجهني أي مشكلة في تلحين أغاني لأي شخص يستطيع الغناء، لكن الشخص الذي لا يعرف فن الغناء فالبطبع لا أعمل معه".وتابع كاشفًا عن رأيه في قرار الفنان هاني شاكر، لمنع المهرجانات الشعبية بتأكيده أنه ضد منع أي عمل فني ومع حبس أي شخص يقوم بكتابة كلمات لأغاني تحتوي على جرائم، لكنني مع حرية الفن غير المقيد بأي قيود فيما عدا ما ينطبق تحت بند قانون العقوبات.وأفصح "الشافعي" عن أعماله مع بعض الفنانين التي يعتبرها محطة هامة في حياته قائلًا: "عمرو دياب، أنغام، إضافة إلى محمد حماقي، تامر حسني، هشام عباس، محمد فؤاد، مصطفى حجاج، لا أريد أن انسى أحدًا ولكن أي فنان قمت بالعمل معه وحققنا نجاحًا سويًا فهو يمثل لي محطة هامة في حياتي الفنية".وتابع كاشفًا عن أول عمل فني قام بتلحينه: "أول أغنية قمت بتلحينها كانت للفنان ابراهيم عبد القادر، وتحمل اسم هالله هالله".وأضاف كاشفًا عن رأيه في برامج المسابقات الغنائية قائلًا: "برامج المسابقات الغنائية تشبه الحفلات التي نرى بها أصواتًا متنوعة ونسمع فيها أصوات جميلة بشكل فني لطيف، والأهم هو استمرارية النجاح وان يكون لديه مشروع أو شخصية فنية ويكون لنفسه صوت مختلف عن باقي الفنانين".وأشار إلى الأعمال الغنائية التي لا يود أن يعيش قصتها مؤكدًا: "لا أحب أن أعيش تجربة أي أغنية تحتوي على الأوجاع والألام".واختتم الفنان حسن الشافعي حواره كاشفًا عن عدم حبه لخوض مجال التمثيل بقوله: "لا أعتقد أن أرى نفسي يوم في مجال التمثيل، لأنني لا أمتلك موهبة التمثيل، بالإضافة الى أنني محبب لتخصصي بالتلحين وهذا هو الأهم بالنسبة لي وفي أولى اهتماماتي ولا تخذ لمجال الغناء انه شئ أساسي في حياتي وأعمل حاليًا لاستكمال مشروعي الفني لأنني سأظل غير راضي عما وصلت له ولدي المزيد الذي أريد تقديمه.وأضاف: "لدي طموح أن أكون ملحن هام، وأتمنى أن يكون لدي حظ في تاريخ الموسيقى المصرية الحافل بالأسماء العظيمة والعباقرة الذين تركوا ورائهم أثر بعشرات ومئات الأغنيات الناجحة".