Advertisements

بعد قراره بالرحيل.. توتنهام يصدم هاري كين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:39 ص
هاري كين
هاري كين
حسام مجدي

اشتعل صراع قوي بين العديد من كبار أوروبا خلال الفترة الماضية للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان كين قد أعلن منذ عدة أيام أنه سيرحل عن صفوف توتنهام في نهاية الموسم الجاري لأن النادي أصبح لا يناسب طموحه ويرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم القادم.


وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام منزعج جدا من تصريحات كين عن النادي في الفترة الأخيرة.


وكشفت الصحيفة أن توتنهام سيوافق على رحيل هاري كين عن الفريق في الصيف ولكن في حالة وصول عرض بقيمة 200 مليون جنية إسترليني.


كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام متخوفة من الأضرار المالية على الفريق بسبب أنهم لازالو يدفعون لملعبهم الجديد لذلك طلب النادي مبلغ ضخم لبيع كين.


ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في العاقد مع كين في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.


وقد شارك هاري كين في 25 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع هدفين آخرين.

أخبار تهمك

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

تصريح صادم من مدير "الصحة العالمية" بشأن قوة كورونا الفتاكة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عادل حمودة يكشف عن خسائر أمريكا بسبب كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:47 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

11:12 م

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي