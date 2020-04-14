بعد قراره بالرحيل.. توتنهام يصدم هاري كين



اشتعل صراع قوي بين العديد من كبار أوروبا خلال الفترة الماضية للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان كين قد أعلن منذ عدة أيام أنه سيرحل عن صفوف توتنهام في نهاية الموسم الجاري لأن النادي أصبح لا يناسب طموحه ويرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم القادم.





وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام منزعج جدا من تصريحات كين عن النادي في الفترة الأخيرة.





وكشفت الصحيفة أن توتنهام سيوافق على رحيل هاري كين عن الفريق في الصيف ولكن في حالة وصول عرض بقيمة 200 مليون جنية إسترليني.





كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام متخوفة من الأضرار المالية على الفريق بسبب أنهم لازالو يدفعون لملعبهم الجديد لذلك طلب النادي مبلغ ضخم لبيع كين.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في العاقد مع كين في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.