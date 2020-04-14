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أول تعليق من مالديني بعد شفاؤه من فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
سرد الإيطالي باولو مالديني أسطورة ميلان الإيطالي السابق عن معاناته عقب إصابته وشفاؤه من فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأكد أنه عانى من مشاكل في العودة إلى حياته الطبيعية على الرغم من تعافيه من الإصابة بالفيروس المميت.

وكان نجم الدفاع الإيطالي قد أعلن في بداية مارس الماضي عن إصابته بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد رفقة إبنه دانيال قبل أن يعلن قبل أسبوعين أنه كان في وضع جيد بعد شفائه من المرض.

وقال مالديني في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:" كان من الصعب البدء من جديد، حاولت التدرب في الجيم ولكن بعد 10 دقائق كانت ميتاً من التعب".
واختتم مالديني تصريحاته قائلاً:"وهذا ليس بسبب أنني أبلغ 52 عاما، كان شيئا مختلفا".

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