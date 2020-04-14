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ربيع ياسين : هناك لاعبين بتتشرط على الأهلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث ربيع ياسين نجم الاهلي السابق والمدير الفنى الحالي لمنتخب الشباب، عن ازمات تجديد اللاعبين خلال الفترة الماضية فى النادى الأهلى.

 
قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، إن هناك بعض اللاعبين داخل النادي الأهلي اقتربت من الإعتزال يقومون بالاشتراط على النادي.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "متسغرب من هؤلاء اللاعبين الذين يشترطون على النادي الأهلي، وهم لم يقدموا شيئًا وفقط قاموا بالاستفادة من اسم النادي وصنعوا نجوميته منه".

وتابع: "لاعب الوسط الذي لا يقوم بالمشاركة في الخط الهجومي، من الواجب أن يقوم النادي بتقليل سعره".

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