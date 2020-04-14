فيروس كورونا يطال "البوكر العربية"





تسببت الظروف التي يشهدها العالم اليوم، وخضوع الملايين في المنطقة العربية وحول العالم للحجر الصحي، في لجوء إدارة جائزة "البوكر العربية" إلى موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" لإعلان الجائزة.





وفي تصريحات صحفية، قالت منسقة الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة إعلاميا باسم "البوكر"، فلور مونتامارو، إن إعلان الجائزة سوف يتم بثه على موقع "فيسبوك" عبر خدمة "لايف" أو عبر القناة الخاصة بالجائزة على موقع "يوتيوب"، بتقاليد تشبه المتبعة سنويا في أبوظبي.





وأعلنت إدارة الجائزة أن الإعلان عن اسم الكاتب الفائز بالدورة الـ 13 للجائزة سوف يتم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الثلاثاء.



