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فيروس كورونا يطال "البوكر العربية"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
وكالات

تسببت الظروف التي يشهدها العالم اليوم، وخضوع الملايين في المنطقة العربية وحول العالم للحجر الصحي، في لجوء إدارة جائزة "البوكر العربية" إلى موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" لإعلان الجائزة.

وفي تصريحات صحفية، قالت منسقة الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة إعلاميا باسم "البوكر"، فلور مونتامارو، إن إعلان الجائزة سوف يتم بثه على موقع "فيسبوك" عبر خدمة "لايف" أو عبر القناة الخاصة بالجائزة على موقع "يوتيوب"، بتقاليد تشبه المتبعة سنويا في أبوظبي.

وأعلنت إدارة الجائزة أن الإعلان عن اسم الكاتب الفائز بالدورة الـ 13 للجائزة سوف يتم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت مونتامارو أن رئيس لجنة التحكيم، الدكتور محسن الموسوي، "سيعلن اسم الفائز وحيثيات فوزه، وحتى تلك اللحظة لن يكون أحد على علم باسم الفائز الذي سيتلقى الخبر لحظة إعلانه".

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