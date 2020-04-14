محمود إمام يكشف لـ"الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف

















كشف الفنان محمود إمام، عن شخصيته في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، وعن الشئ الذي جذبه للمشاركة في العمل، وعن كواليس العمل.وقال لـ"الفجر الفني": "أجسد دور ضابط، وأنا دائمًا أسعى للعمل مع يوسف الشريف وهذه المشاركة الثالثة معه وجذبني أيضًا للمشاركة الورق والديكور والتصوير والإخراج، وكل شئ".وأشار إلى أن تصوير المسلسل لايزال مستمرًا حتى الآن ولكن انتهى من تصوير مشاهده، مؤكدًا أن الكواليس صعبة والمشاهد ثقيلة، من جرافيك وديكور وأزياء وتمثيل.وأضاف قائلًا: "كلام المشاهد كله قوي جدًا وأنا من تقل الكلام كنت بركز في فيه كثير، وكان معي عمرو عبد الجليل الفنان التقيل اللي ساعدني وعملنا مع بعض شغل قوي"يشار إلى أن مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف شارك به أيضاً العديد من الفنانين وهم روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.